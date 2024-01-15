В Рязани работают 24 катка

В Рязани залиты и работают 24 катка. Список их адресов опубликовала горадминистрация.

Хоккейные и спортивные площадки залиты около Дворца детского творчества, возле спортшкол «Химик», «Орион», «Сокол» и «Золотые купола», а также на территории школ №17, №29, №50, №53, №54 и №72. Во дворах по всему городу залиты хоккейные коробки.

Городские катки работают в Лесопарке – там доступен прокат коньков – и в Солотче на улице Почтовая, дом №4.

Напомним, самый большой каток в Рязани открылся на «Локомотиве» 13 января.