Пятница, 1 ноября, 2024
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В Рязани потушили пожар в общежитии медуниверситета, эвакуировано 500 человек

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Алексей Самохин

Сегодня в общежитии Рязанского медицинского университета на улице Высоковольтной в Рязани произошел пожар.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о задымлении на 4-м этаже поступило в экстренные службы в 17:06.

Администрация оперативно эвакуировала более 500 человек. Для ликвидации возгорания были задействованы 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

В 17:37 пожарным удалось локализовать огонь, в 17:41 ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за мусора. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров, люди не пострадали.

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