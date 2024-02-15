Четверг, 15 февраля, 2024

В Рязани ежедневно делают ямочный ремонт дорог

Автор: 7info

Опубликовано

Для поддержания дорожной сети города в нормативном состоянии в Рязани ежедневно проводят ямочный ремонт. Об этом сообщает сайт мэрии.

Дороги разрушаются из-за перепадов температур и погодных условий. Список улиц, которые подлежат ямочному ремонту, формируется ежедневно, в том числе, благодаря обращениям жителей.

Зимой дороги ремонтируют с помощью литого асфальтобетона. Его можно укладывать при отрицательных температурах.

Работы проводятся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.

Так, в ночь с 14 на 15 февраля работы проводились на улицах Интернациональная и Бирюзова. С начала 2024 года заделаны выбоины на 61 участке общей площадью порядка 830 квадратных метров.

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