Вторник, 26 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза

7info7
spot_img

26 декабря на железнодорожный вокзал Рязань-2 прибыл поезд Деда Мороза. На нем приехали сам главный волшебник из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда. До прибытия гостей встречи ждала концертная программа, где сказочные герои развлекали юных рязанцев, танцевали с ними и пели песни.

— Российские железные дороги, Московская железная дорога устроила сегодня для вас настоящий новогодний праздник. К нам прибыл новогодний поезд с Дедом Морозом. Мы желаем вам получить массу впечатлений, окунуться в мир сказок вместе с Дедом Морозом, поучаствовать во всех конкурсах и мероприятиях, — отметил Сергей Дмитров,
заместитель начальника Московской железной дороги.

Ретро-поезд прибыл ровно в 10.35. Сказочные волшебники и их команда поприветствовали жителей города, а после провели программу внутри поезда. Уже на входе юные рязанцы увидели первого героя, Шишку. Он загадывал гостям разные загадки и рассказал, что любит хулиганить: «То шишки на березу перевешу, то вместо мёда в улей сгущёнку налью», а в конце отдал ребятам корзинку с шишками, которые затем нужно было отдать другой героине.

В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза

Следующая встреча — с Дедом Трескуном, дальним родственником Деда Мороза, передавшим детям посох, чтобы они отдали его самому главному волшебнику. Далее гости познакомились с тётушкой Аушкой, ей-то и нужна была корзина с шишками, она указала путь в резиденцию Деда Мороза. И вот — долгожданная встреча с седым волшебником и его внучкой Снегурочкой. Вместе с ребятами, держась за посох, они загадали свои желания, которые точно исполнятся.

В конце праздничной программы, в вагоне-ресторане, детей ждал последний герой сказочной команды — Тигренок. Он напоил всех чаем и накормил пряниками, а также порисовал с детьми волшебной кистью.

Поезд Деда Мороза в этом году выехал из Великого Устюга 11 ноября, до 13 января 2024 года он посетит более 80 городов нашей страны: БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера. В передвижную резиденцию входят ретро-вагоны для игр и квестов, вагон-приемная главного волшебника, вагон-лавка и вагон-ресторан.

В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза
В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах