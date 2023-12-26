В Рязань впервые приехал поезд Деда Мороза

26 декабря на железнодорожный вокзал Рязань-2 прибыл поезд Деда Мороза. На нем приехали сам главный волшебник из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда. До прибытия гостей встречи ждала концертная программа, где сказочные герои развлекали юных рязанцев, танцевали с ними и пели песни.

— Российские железные дороги, Московская железная дорога устроила сегодня для вас настоящий новогодний праздник. К нам прибыл новогодний поезд с Дедом Морозом. Мы желаем вам получить массу впечатлений, окунуться в мир сказок вместе с Дедом Морозом, поучаствовать во всех конкурсах и мероприятиях, — отметил Сергей Дмитров,

заместитель начальника Московской железной дороги.

Ретро-поезд прибыл ровно в 10.35. Сказочные волшебники и их команда поприветствовали жителей города, а после провели программу внутри поезда. Уже на входе юные рязанцы увидели первого героя, Шишку. Он загадывал гостям разные загадки и рассказал, что любит хулиганить: «То шишки на березу перевешу, то вместо мёда в улей сгущёнку налью», а в конце отдал ребятам корзинку с шишками, которые затем нужно было отдать другой героине.

Следующая встреча — с Дедом Трескуном, дальним родственником Деда Мороза, передавшим детям посох, чтобы они отдали его самому главному волшебнику. Далее гости познакомились с тётушкой Аушкой, ей-то и нужна была корзина с шишками, она указала путь в резиденцию Деда Мороза. И вот — долгожданная встреча с седым волшебником и его внучкой Снегурочкой. Вместе с ребятами, держась за посох, они загадали свои желания, которые точно исполнятся.

В конце праздничной программы, в вагоне-ресторане, детей ждал последний герой сказочной команды — Тигренок. Он напоил всех чаем и накормил пряниками, а также порисовал с детьми волшебной кистью.

Поезд Деда Мороза в этом году выехал из Великого Устюга 11 ноября, до 13 января 2024 года он посетит более 80 городов нашей страны: БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера. В передвижную резиденцию входят ретро-вагоны для игр и квестов, вагон-приемная главного волшебника, вагон-лавка и вагон-ресторан.