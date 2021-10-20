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Среда, 20 октября, 2021
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В Новосибирске охранник «Пятерочки» сломал позвоночник 13-летнему школьнику

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Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента, который произошел в магазине «Пятерочка» в Новосибирске, пишет Сибкрай.ru.

По предварительной информации, 13-летний мальчик зашел в торговую точку на проспекте Дзержинского за лимонадом. Он долгое время выбирал напиток, чем привлек внимание охранника.

В какой-то момент он подошел к ребенку и спросил: «Мы что, с тобой в прятки играть будем?». Мальчик удивился слежке за ним, после чего между ними началась перепалка. В какой-то момент посетитель нецензурно высказался в адрес охранника.

В ответ мужчина схватил подростка за грудки, заломил ему руки и ударил между лопаток. В итоге он сломал школьнику позвоночник.

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