В МЧС доложили о пожарной обстановке в Ижевском и Воскресеновке

ГУ МЧС России по региону в понедельник, 30 сентября, доложило о пожарной обстановке в Ижевском и Воскресеновке. По сообщению, ведомства, угрозы населённым пунктам на данный момент нет.

— Открытого горения вблизи населённых пунктов нет, проводится окарауливание, — говорится в оперативной сводке.

Ситуация находится на контроле пожарных служб, так как сохраняется чрезвычайно высокий класс опасности.

Ранее в Спасском районе был объявлен режим ЧС. В Воскресеновке огнём уничтожено 10 домов. Причиной пожаров стал сильный ветер и жаркая засушливая погода.

Тушить пожары в Рязанской области вылетел пожарный вертолёт Ми-8. Губернатор Павел Малков попросил рязанцев воздержаться от посещения лесов.