Среда, 2 октября, 2024

В Лесопарке состоится очередная выставка животных «Пойдем домой»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

Администрация города Рязани анонсировала очередную выставку животных «Пойдем домой». Она состоится 5 октября в 11:00 в Лесопарк.

Участвовать в ней могут волонтеры и приюты, у которых на попечении есть кошки и собаки, нуждающие в добрых заботливых руках. Гости мероприятия смогут найти на выставке четвероногого друга и забрать его домой.

Отмечается, что в выставке участвуют животных, у которых есть ветеринарный паспорт со всеми прививками. На мероприятии работает ветеринарный контроль. Зарегистрироваться для участия можно по телефону: 8(903)640-78-88.

Для детей организуют мастер-классы, продажу сладкой ваты, молочных коктейлей и прохладительных напитков, для взрослых — ярмарку товаров народного творчества.

Напомним, на двух последних выставках многим животным удалось обрести новый дом и любящих хозяев. 24 августа пристроили 11 кошек и 16 собак, 15 сентября — 11 кошек и 5 собак. Кроме того, впервые на такой выставке нашли дом для домашнего хорька Лютика.

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