В Кузбассе суд приговорил к пожизненному насильника и убийцу двух девочек

Суд в Кузбассе вынес приговор жителю Кемеровской области Виктору Пестерникову, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве двух 10-летних школьниц, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Девочки пропали в начале сентября 2021 года в Киселевске. Выяснилось, что они заходили в магазин с неизвестным мужчиной. Вскоре тела детей нашли в заброшенном доме.

По версии следствия, злоумышленник заманил потерпевших туда, предложив им сладости. В жилище он совершил в отношении детей насильственные действия, а затем задушил их. Как стало известно, ранее он был судим за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и стоял на учете в правоохранительных органах.

Мать одной из убитых девочек рассказала, что ранее на судах он не просил у родных прощения, сидел спокойно и тихо отвечал на вопросы.

Педофила приговорили к пожизненному лишению свободы. Также он обязан выплатить 2,5 миллиона рублей компенсации потерпевшим.