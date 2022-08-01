Татьяна Проводина

В ярмарках выходного дня в Рязани участвовали 155 местных производителей

Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области

В ярмарках выходного дня в Рязани участвовали 155 местных производителей продуктов питания.

30 июля в городе прошли традиционные ярмарки. Продукцию местных производителей рязанцы приобретали на 4 площадках: на территории УРТ на ул. Дзержинского, у ЦНТИ на ул. Крупской, у КДЦ «Октябрь» на ул. Новоселов и у ТЦ «КИТ» на ул. Станкозаводской.

Продано 7 тонн мясной продукции, – сообщает минсельхоз Рязанской области. Молочной продукции реализовано 6,2 тонны. Хлеба продали 5 тонн, а мёда – 0,3 тонны. Также торговали живой рыбой, плодоовощной продукцией, смородиной и малиной.

По традиции в субботу, 6 августа, пройдут следующие ярмарки продуктов от местных производителей.

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