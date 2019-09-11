Родился Александр Довженко

Советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург, Народный артист РСФСР Александр Петрович Довженко родился 11 сентября 1894 года в селе Сосница Черниговской губернии, в семье бедного крестьянина. Чтобы найти деньги на учебу сына, отец продал одну из семи десятин земли. В 1911-1914 годах Александр учится в Глуховском учительском институте. Через три года после окончания учебы он переехал в Киев. Некоторое время Довженко работал учителем. В период с 1921 по 1923 год состоял на дипломатической службе. Затем учился живописи в Германии. А с 1923 года работал в газете «Вісті ВУЦИК» как художник-карикатурист.

В 1926 году Довженко «заболел» кинематографом. Не имея ни опыта, ни образования в новой области, начал работать на Одесской кинофабрике. Первая его работа как режиссера — короткометражная картина «Ягодка любви». Впервые Довженко заявил о себе, как об интересном и самобытном мастере после съемки картины «Звенигора», вышедшей на экраны в 1928 году. А в 1930 году Довженко снял один из своих самых известных фильмов «Земля», который получил признание как в СССР, так и за рубежом. Всего за четыре года, с 1926 по 1930 годы, творчество Довженко претерпевает кардинальные изменения, от легких социальных комедий до социальных и личностных трагедий. Он снимает такие знаменитые картины как — «Иван», «Аэроград», «Щорс». С конца 1930-х годов Довженко много времени уделяет литературе и подготовке сценариев к будущим картинам.

В годы Великой отечественной войны он снял несколько документальных фильмов, писал публицистические статьи и очерки, а в последующие годы попал в опалу. Его картина «Мичурин» вышла сильно переработанная цензурой, а фильм «Прощай, Америка!» пролежал в архиве 46 лет и на экраны вышел только в 1995 году. В последние годы жизни Довженко занимался в основном написанием сценариев и педагогической работой — преподавал во ВГИКе.

Александр Петрович Довженко скончался на своей даче в Переделкино Московской области 25 ноября 1956 года от инфаркта, перед первым съёмочным днём его новой картины «Поэма о море». Похоронен на Новодевичьем кладбище столицы.

Именем Довженко названы улицы в Москве, Раменках, Новой Каховке, Одессе. На главном здании Одесской киностудии в его честь установлена мемориальная доска.

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