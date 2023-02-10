Пятница, 10 февраля, 2023
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В Чебоксарах подрались женщина и школьник из-за сухариков в автобусе № 35

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В автобусе № 35 в Чебоксарах произошла драка с участием женщины и школьника, виной всему стали сухарики.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «Про Город» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 9 февраля. По словам очевидцев, 10-летний мальчик ел снеки. Горожанка просила его убрать за собой.

Предположительно, женщина первая ударила ребенка, после чего он вцепился в ее волосы. За пассажирку вступился мужчина, который высадил школьника на остановке «Дорисс-парк».

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