В автобусе № 35 в Чебоксарах произошла драка с участием женщины и школьника, виной всему стали сухарики.

Видеозапись с места случившегося опубликована в группе «Про Город» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 9 февраля. По словам очевидцев, 10-летний мальчик ел снеки. Горожанка просила его убрать за собой.

Предположительно, женщина первая ударила ребенка, после чего он вцепился в ее волосы. За пассажирку вступился мужчина, который высадил школьника на остановке «Дорисс-парк».