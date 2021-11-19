В Белгороде не пустят в общественные места с медотводом, но без ПЦР-теста

Глава управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева заявила, что наличие медицинского отвода от вакцинации коронавируса не освобождает от прохождения ПЦР-тестирования, пишет Бел.Ру.

Чиновница пояснила, что для посещения общественных мест белгородцам с медотводом все равно придется сдать ПЦР.

«Это никакая не дискриминация. Мы же оберегаем лиц старше 65 лет? Оберегаем. Очень ведь небольшой перечень противопоказаний к прививке», – отметила Оглезнева.

Она заключила, что сейчас общественные места можно посетить лишь при наличии QR-кода или справки о ПЦР-тестировании.