Среда, 7 февраля, 2024
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Увеличились выплаты рязанским семьям с детьми, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения

7info
Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
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В Рязанской области более 2 тысяч семей, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, получают ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3-х лет. С 1 февраля 2024 года данная выплата проиндексирована на 7,4%.

Размер выплаты зависит от возраста ребенка и после индексации составляет:

  • до 1,5 лет — 4 758 рублей;
  • от 1,5 до 3 лет — 9 516 рублей.

Оформить ежемесячное пособие удобнее всего на портале «Госуслуг». Подать заявление можно и лично в ближайшей клиентской службе ОСФР по Рязанской области или в МФЦ.

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