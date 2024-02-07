Увеличились выплаты рязанским семьям с детьми, проживающим в зонах радиоактивного загрязнения

В Рязанской области более 2 тысяч семей, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, получают ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3-х лет. С 1 февраля 2024 года данная выплата проиндексирована на 7,4%.

Размер выплаты зависит от возраста ребенка и после индексации составляет:

до 1,5 лет — 4 758 рублей;

от 1,5 до 3 лет — 9 516 рублей.

Оформить ежемесячное пособие удобнее всего на портале «Госуслуг». Подать заявление можно и лично в ближайшей клиентской службе ОСФР по Рязанской области или в МФЦ.