Учеников шокировала внезапная смерть 26-летней учительницы в Белорецке

В башкирском городе Белорецк внезапно умерла 26-летняя учительница Наталия Роднова, что шокировало ее учеников и их родителей, пишет «КП».
В последних числах января девушке стало плохо, ее госпитализировали. Вскоре у молодого педагога диагностировали тяжелое заболевание, она впала в кому.
В гимназии, где работала Роднова, охарактеризовали ее как ответственного, отзывчивого, трудолюбивого человека с активной жизненной позицией.
Родители учеников отметили, что преподаватель мечтала выпустить их из 11-го класса.
Похороны и прощание с девушкой состоялись 9 февраля.