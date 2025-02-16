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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Происшествия

Учеников шокировала внезапная смерть 26-летней учительницы в Белорецке

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В башкирском городе Белорецк внезапно умерла 26-летняя учительница Наталия Роднова, что шокировало ее учеников и их родителей, пишет «КП».

В последних числах января девушке стало плохо, ее госпитализировали. Вскоре у молодого педагога диагностировали тяжелое заболевание, она впала в кому.

«Через неделю после госпитализации семье позвонили и сообщили о смерти. Наталия так и не пришла в сознание. Произошедшее стало шоком для всех», — говорится в публикации.

В гимназии, где работала Роднова, охарактеризовали ее как ответственного, отзывчивого, трудолюбивого человека с активной жизненной позицией.

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Родители учеников отметили, что преподаватель мечтала выпустить их из 11-го класса.

Похороны и прощание с девушкой состоялись 9 февраля.

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