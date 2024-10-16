ТНТ покажет сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена

28 октября в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера комедийного сериала «Гудбай» (16+)с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который прилетает в Россию, чтобы узнать, почему его санкции против россиян не работают.

«Гудбай» — это совместный проект телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, креативный продюсер — Александр Балдин («Отпуск», «Остров»), режиссер — Евгений Невский («Этерна: часть первая», «В спорте только девушки»). Вместе с Дюжевым в сериале снялись Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова.

По сюжету президент США Джо Байден летит в Россию под прикрытием, чтобы узнать, как на жизни россиян отразилась его санкционная политика. В первый же день Джо теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота, который становится его проводником в российских приключениях и познании той самой загадочной русской души. Байден устраивается работать учителем английского языка в обычную школу и живет в хрущевке. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча…

Дмитрий Дюжев, актер: «Еще на съемочной площадке нам всем показалось, что у нас получается очень смешной сериал. Кроме того, это очень познавательно с точки зрения самих себя — я имею ввиду Россию и живущих здесь людей. Мы можем увидеть присущие нам качества, проявления, поступки, наши логику и изобретательность. Это увлекательная история, может быть навеянная „Приключениями итальянцев в России“ и подобными фильмами. Настоящая комедия с открытым и не черным юмором».

Александр Балдин, креативный продюсер и сценарист: «Наша история в первую очередь про людей. Мы хотели показать россиян с точки зрения иностранца, не обычного, а первого лица государства; рассказать о том, каким мы видим Президента Америки, о том, какими могли быть его приключения среди обычных русских людей. О том, как Байден мог бы понять, почему не работают санкции, и понять саму Россию».

«Гудбай»

Количество серий: 8

Жанр: пародийная комедия

Производство: 1-2-3 Production

Телеканал: ТНТ

Продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян, Марина Разумова, Сергей Косинский, Владимир Шапошников

Ведущий продюсер: Алексей Николаев

Креативный продюсер: Александр Балдин

Режиссер-постановщик: Евгений Невский

Оператор-постановщик: Сергей Баскоев

Художник-постановщик: Алексей Воронцов

В главных ролях: Дмитрий Дюжев, Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова

Авторы сценария: Александр Балдин, Александр Федаев, Дмитрий Воевода

Исполнительный продюсер: Алина Селезнева.