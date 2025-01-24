Татьянин день в Рязани: афиша мероприятий 25 января в День российского студенчества

25 января традиционно отметят День российского студенчества и Татьянин день. В праздничную субботу рязанцев приглашают на несколько увлекательных мероприятий. 7info публикует афишу событий

Для всех Татьян вход на каток на Лыбедском бульваре будет абсолютно бесплатным. Студенты также не останутся в стороне: для них предусмотрена сниженная цена билета всего 150 рублей.

Центральным местом празднования в Рязани станет Дом молодежи, где праздничные мероприятия стартуют в 11.00. Гостям предложат познакомиться с образовательными возможностями, интересными проектами, доступными для молодёжи. Там же пройдёт презентация Клубов дружбы. Для желающих организуют экскурсии по Дому молодёжи, в ходе которой можно подробнее узнать о новом городском пространстве.

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фото Дома молодёжи Рязанской области

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (РИАМЗ) также присоединится к празднованию Дня российского студенчества. Всех студентов и Татьян приглашают посетить выставку «Смело верь тому, что вечно. Образ Лермонтова в кино» (6+) совершенно бесплатно. Для этого необходимо только предъявить паспорт и студенческий билет.

Масштабные торжества 25 января традиционно пройдут в Музее-заповеднике имени Есенина в Константинове.

В этот день всех Татьян (по предъявлению документа) ждёт приятный бонус – бесплатное посещение экспозиций музея-заповедника. Посетителям предложат тематические экскурсии в доме родителей Сергея Есенина в 12.00 и в 13.30, где откроется однодневная выставка «Милая, добрая, старая, нежная…». Гости узнают интересные факты из жизни матери поэта, увидят личные вещи, уникальные фотографии из семейного архива.

️Запись на тематическую экскурсию в день приезда в кассе музея-заповедника. Музыкальным подарком станет выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница». На родительской усадьбе прозвучит концертная программа «Ты одна мне помощь и отрада…» в 13.00. Обязательно загляните в чайную, где можно будет отведать вкусный «обед от Татьяны Федоровны», а всем Татьянам получить угощенье к любому заказу.

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