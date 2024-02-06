Свой сайт имеют только 44% крупных и средних предприятий Рязанской области

Из 2,6 тыс крупных и средних предприятий Рязанской области 82% используют цифровые технологии в рабочем процессе. У более половины организаций есть свои локальные вычислительные сети, 44% имеют свой сайт. Об этом сообщает Рязаньстат.

Для реализации произведенных продуктов 59% предприятий размещают информацию на интернет-платформах. Треть — адаптирует информацию для лиц с ограниченными возможностями.

Ежедневно 28% предприятий задействуют облачные сервисы, 13% работают с большими данными, 7% разрабатывают и используют возможности искусственного интеллекта.