Вторник, 6 февраля, 2024
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Свой сайт имеют только 44% крупных и средних предприятий Рязанской области

7info
Изображение от rawpixel.com на Freepik
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Из 2,6 тыс крупных и средних предприятий Рязанской области 82% используют цифровые технологии в рабочем процессе. У более половины организаций есть свои локальные вычислительные сети, 44% имеют свой сайт. Об этом сообщает Рязаньстат.

Для реализации произведенных продуктов 59% предприятий размещают информацию на интернет-платформах. Треть — адаптирует информацию для лиц с ограниченными возможностями.

Ежедневно 28% предприятий задействуют облачные сервисы, 13% работают с большими данными, 7% разрабатывают и используют возможности искусственного интеллекта.

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