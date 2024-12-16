Священник ответил на сложные вопросы простыми словами

РИА 7info в рамках проекта «Батюшка подскажет» записало несколько интервью с настоятелем Пронского монастыря в Рязанской области игуменом Лукой (Степановым). На волнующие верующих сложные вопросы священник ответил простыми и понятными словами. Мы собрали наиболее интересные темы в одну большую статью.

Какую роль в жизни человека играют крёстные родители?

Крёстные родители осознаются нами как близкие родственники. Даже в невоцерковлённых семьях зачастую живёт особая тёплая любовь к крёстным и крестникам. Но не только новое родственное отношение устанавливается во время крестин.

Конечно, важны и тёплые отношения, и внимание, и помощь от крёстных, и их приближённость к семье. Но они, в первую очередь, должны понимать, что становятся ответственным за церковное воспитание крестника. Увы, часто бывает так, что после таинства взаимоотношения человека с Церковью прекращаются. Это происходит тогда, когда в качестве крёстных родителей выбирают далёких от церковной жизни людей. Бывали в практике священников и вовсе курьёзные случаи: родители хотели видеть крёстными своих детей людей некрещённых или представителей других религий.

— Это профанация. Не может быть такого крёстного, который не понимает, что он даёт перед Богом обещание противодействовать дьяволу, содействовать Христу и участвовать в христианском воспитании ребёнка. Хорошо крёстным самим находиться в духовной бодрости, — говорит священник.

Чтобы крёстные понимали и осознавали свою миссию, накануне таинства крещения с ними встречается священник. В ходе своеобразного собеседования им объясняют всю значимость и глубину предстоящего события, а ещё значение их новой роли.

Как родителям благословить молодых на венчание?

— Благословить молодых на венчание родители могут всяким добрым молитвенным напутствием, а если есть какая домашняя святыня: крест или семейная икона, то можно преподать её жениху и невесте в качестве зримого образа родительского благословения, — рассказал священник.

Есть ли равноправие в семье?

Очередной вопрос от читателя звучал так: моя невеста не согласна с тем, что в семье нужна иерархия и главенство мужа. Она за равноправие. Есть ли выход?

Священник говорит, что выход в данном случае в любви.

— Кто любит, тот не повелевать стремится, а послужить любимой или любимому. Не надо спешить с необратимыми обетами верности, а уж тем более с плотской близостью, пока не определитесь кто из вас на какой статус в доме рассчитывает. Равноправия в православной семье не бывает, поскольку супруги не однополые, и в соответствии с полом у каждого свои права и обязанности…

Почему жизнь — череда чёрных и белых полос?

Жизнь — это крест. Что ж удивляться, что не всё в ней бывает по-нашему. Преодолевая трудности, становимся тем, чем должны быть. «Без Мене не можете творитиничесоже» — сказал Господь. Значит, облегчение жизненных скорбей — в непрестанной к Нему молитве.

Как перестать завидовать богатству и положению окружающих?

В пример священник приводит завет апостола Павла, который поощрил здоровое состязание. И состязание это вовсе не за богатство, земные блага и почёт, то есть мирское и суетное. Речь идёт о состязании за благочестие. Обращая внимание на добрые качества и помыслы окружающих, прививая себе всё самое светлое от других и стараясь не отставать от ближних в благочестивых поступках и мыслях, человек возрастает в величии души своей.

— Излишние переживания о материальных благах ближнего обличают порой не христианина, а язычника по душе. Потому что именно у язычника, человека, для которого нет понятия о Вездесущем и Всемогущем Боге, все ценности как раз фокусируются на земных удовольствиях, благах, которые приобретаются за деньги, — объясняет отец Лука.

Потому и важно для христианина уступить время не погоне за мирским и суетным, а взращиванию в своей душе добрых ростков, появившихся из наблюдений за достижениями ближнего:

— Несомненно, при этом нужно учиться различать мелкое, суетное, временное, что может увлекать за собой, поселять недобрые чувства к ближнему, и подлинное богатство, которым апостол Павел называет сочетание благочестия и благодушия, — заключает игумен Лука.