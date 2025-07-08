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Религия

Молитвы о даровании семьи назвал православный священник

Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

Священник Антоний Русакевич, на своей странице ВКонтакте «Позитивный батюшка» опубликовал молитвы о даровании семьи. 

— В дни чествования небесных покровителей православной семьи — святых благоверных князя Петра и княгини Февронии — по традиции с особым усердием возносятся молитвы о даровании счастливого супружества. Мои дорогие, сохраните эти молитвы для себя или поделитесь ими с тем, кому они необходимы. Также искренние молитвы помогают сохранить и укрепить брак, — написал батюшка. 

Молитва Господу о даровании супруга

«О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастие мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душею и всем сердцем моим, и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душею моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе Одному, ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохрани мя от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают мя. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же ми охоту к трудолюбию и благослови труды моя. Поелику же Закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи мя, Отче Святый, к сему, освященному Тобою, званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множитися и населяти землю. Услышь смиренную молитву мою, из глубины девичьего сердца Тебе возсылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли Тебя, милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва пред иконой Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

«О Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным! Защити всех в несчастиих к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему, Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас: не отступи от нас, рабов Твоих, за роптание наше. Буди нам Мати и Покровительнице, вручаем себе милостивому покрову Твоему.

Приведи нас грешных к тихой и безмятежней жизни; да оплачем грехи наша. О Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством. Защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас. О Мати Господа Творца нашего! Ты корень девства и неувядающий цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающими сердцами.

Молитвы о даровании семьи назвал православный священник Священник Антоний Русакевич, на своей странице ВКонтакте "Позитивный батюшка" опубликовал молитвы о даровании семьи. 

В селе Ласково под Рязанью отметят День семьи, любви и верности

Просвети наша душевныя очи, да видим пути правды Божия. Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на страшнем суде Сына Твоего. Емуже мы воздаем славу, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

«О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

«О угодницы Божии, благовернии княже Петре и княгине Февроние, к вам прибегаем и к вам со упованием крепким молимся: вознесите о нас, грешных (имена молящихся) святые молитвы Ваши ко Господу Богу и испросите у благости Его вся благопотребная душам и телесем нашим: веру праву,надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимо, в добрых делех преуспеяние. Исходатайствуйте нам у Царя Небесного житие благополучное и добрую христианскую кончину. Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, но будите о нас приснии предстателие ко Господу, и сподобите нас помощию вашею спасение вечное получити и Царствие Небесное унаследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемого Бога вовеки веков. Аминь».

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