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Пятница, 25 июня, 2021
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Суд вновь оставил Сергея Карабасова под домашним арестом

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Суд вновь оставил Сергея Карабасова под домашним арестом
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В пятницу, 25 июня, в Советском районном суде Рязани прошло очередное заседание по делу о «площадке-призраке». Подробности сообщила пресс-служба суда.

Напомним, подсудимыми по делу проходят бывший руководитель администрации Рязани Сергей Карабасов, его заместитель Игорь Ковалёв, бизнесмен Михаил Пузанов.

Фирма Пузанова должна была поставить в Лесопарк Рязани детскую площадку. Рязанская журналистка рассказала президенту России, что площадка пропала, работы оплачены бюджетом. Путин поручил разобраться.

Администрация Рязани показала поставленное оборудование, объяснив, что часть установлена в другом месте. Следствие объяснение не удовлетворило.

Сегодня в суде допросили Ковалёва, на следующем заседании, 6 августа, допросят Пузанова. Суд продлил срок домашнего ареста для Карабасова и Пузанова на три месяца.

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