Четверг, 23 мая, 2024

Суд отправил под арест рязанца, не захотевшего растонировать «Ладу»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ГИБДД Рязанской области

В Рязани суд назначил административный арест водителю, который управлял автомобилем с тонировкой, не соответствующей установленным требованиям.

41-летний местный житель был остановлен сотрудниками полиции за рулём автомобиля «Лада Гранта». Они выявили, что светопропускание передних стёкол машины не соответствует требованиям Технического регламента «О безопасности колёсных транспортных средств».

Водителю было выдано требование о прекращении противоправных действий, но он не выполнил его и продолжил ездить на автомобиле с нарушением. Позже его снова остановили на улице Кольцова. Светопропускание передних стёкол «Лады» всё ещё не соответствовало требованиям.

Водитель не выполнил требование сотрудника полиции о прекращении противоправных действий. Это считается административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Суд рассмотрел дело и назначил водителю административный арест сроком на одни сутки.

Полицейские будут и дальше ходатайствовать о назначении максимально строгих мер наказания для подобных нарушителей, вплоть до административного ареста.

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