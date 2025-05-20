СТС покажет сериал «Домохозяин» с участием Владимира Лёвкина

26 мая телеканал СТС начинает показ нового комедийного сериала «Домохозяин» (16+). Проект сочетает элементы ироничного детектива и семейной драмы. Главную роль в сериале исполнил актёр Павел Чинарёв. Одну из ролей сыграл Владимир Лёвкин — для участника группы «На-На» эта работа стала последней в карьере.

Сюжет «Домохозяина» разворачивается вокруг оперуполномоченного Антона Шаталина из вымышленного города Семиморска. Герой погружён в работу и не находит времени для семьи. Во время редкого выходного он решает провести день с близкими, но пикник заканчивается исчезновением жены. Оставшись с двумя детьми и тестем, Шаталин вынужден справляться с бытовыми обязанностями и одновременно продолжать служебные расследования.

Актёр Павел Чинарёв, ранее снимавшийся в сериале «Мажор-3», отметил, что роль в «Домохозяине» стала для него новым опытом.

«Наверное, моя первая положительная роль в комедийном жанре. Для меня здесь, конечно же, задача со звёздочкой — включить всё своё актёрское и человеческое обаяние, чтобы примерить жанр на себя, — рассуждал актёр. — В сериале мой герой, забыв о том, что семья — дело коллективное, занимается только карьерой, но, столкнувшись с трудными обстоятельствами, вспоминает про ответственность за детей и родных».

Роль бизнесмена по фамилии Донской исполнил Владимир Лёвкин. В одном из эпизодов сериала вместе с ним появляется его супруга Маруся. По её словам, участие в проекте стало для семьи важным событием. Она отметила, что в реальной жизни Владимир — заботливый отец и надёжный партнёр. За годы совместной жизни супруги научились поддерживать друг друга в любых обстоятельствах.

В интервью Владимир Лёвкин подчеркнул, что ему было интересно воплотить образ персонажа, далёкого от собственного характера. Актёр признался, что в процессе работы над ролью обращался к наблюдениям за знакомыми людьми, чтобы создать более достоверный образ. Он добавил, что не рассматривает участие в проекте как возвращение к популярности, но не исключает возможность продолжения творческой деятельности, в том числе в формате биографических фильмов.

К сожалению, планам сбыться было не суждено — Лёвкин умер 17 ноября 2024 года.

Съёмки натурных сцен проходили в Выборге и Кронштадте. Интерьеры квартиры главного героя были воссозданы в павильоне в Москве. По замыслу создателей, дом семьи Шаталиных включает шесть комнат. Детская комната оформлена рисунками, которые подготовили юные актёры, снимавшиеся в сериале.

Премьерный показ «Домохозяина» стартует на СТС 26 мая. Серии будут выходить с понедельника по четверг в 19:00.

Фото: СТС