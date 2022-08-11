Сожительница скопинского маньяка Виктора Мохова рассказала об убийстве в его доме

Сожительница Виктора Мохова, известного, как скопинский маньяк, рассказала о трагическом инциденте, который произошёл в его доме. Напомним, 2 августа, в День ВДВ, во время распития спиртного там убили человека.

По словам Инессы Пановой, с Виктором Моховым она знакома меньше года. Их свёл Евгений Полищук, именно он является подозреваемым в совершении убийства.

Панова рассказала в интервью РЕН: 2 августа приятели собрались на застолье. В какой-то момент между гостями случилась потасовка. Женщина уточнила, что конфликт произошёл из-за гуся.

— Мы сначала выпили, потом передряга у них началась. Он ударил его по лицу, тот упал и всё. Человек умер, — рассказала свидетельница произошедшего.

Панова также уточнили, что труп приятели завернули в одеяло. Затем его перенесли в заброшенный дом.

Ранее сосед скопинского маньяка рассказал о его образе жизни.

Напомним, так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов привлёк к себе внимание 10 августа. Выяснилось, что в день ВДВ в его доме убили человека. Труп обнаружили во дворе заброшенного дома. В итоге в отношении Мохова возбудили уголовное дело об укрывательстве убийства.