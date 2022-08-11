Сосед скопинского маньяка Мохова рассказал о его образе жизни

Сосед скопинского маньяка Виктора Мохова рассказал о его поведении и образе жизни. Интервью с мужчиной записало издание «Известия».
По словам соседа, Никаких претензий к Мохову он не имеет. Скопинский маньяк живёт тихой сельской жизнью, на вид — спокойный и адекватный.
Так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов привлёк к себе внимание 10 августа. Выяснилось, что в день ВДВ в его доме убили человека. Труп обнаружили во дворе. В итоге в отношении Мохова возбудили уголовное дело об укрывательстве убийства.