Сосед скопинского маньяка Мохова рассказал о его образе жизни

Сосед скопинского маньяка Виктора Мохова рассказал о его поведении и образе жизни. Интервью с мужчиной записало издание «Известия».

По словам соседа, Никаких претензий к Мохову он не имеет. Скопинский маньяк живёт тихой сельской жизнью, на вид — спокойный и адекватный.

— Что там внутри у него, я не знаю. Насчёт жены не знаю, девочка у него есть. Не девочка, ей лет 30. Он у себя там хозяйничает, огород копает, что-то сажает, — рассказал собеседник СМИ.

Так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов привлёк к себе внимание 10 августа. Выяснилось, что в день ВДВ в его доме убили человека. Труп обнаружили во дворе. В итоге в отношении Мохова возбудили уголовное дело об укрывательстве убийства.