Создана петиция с требованием прекратить давление на рязанцев, обратившихся к губернатору

«Прекратите давление на предпринимателей, записавших обращение по поводу антиковидных мер» — петиция с таким название появилась на сайте change.org.

Напомним, группа рестораторов Рязани записала видеообращение к губернатору Николаю Любимову с просьбой разобраться с введёнными из-за коронавируса запретами. В частности, они просили разрешить работу кафе и ресторанов для посетителей с QR-кодом по вечерам.

буквально на следующий день появилась информация о том, что случившемся заинтересовалась полиция. Правоохранители проверяют, не нарушили ли предприниматели законодательство о митингах и массовых собраниях.

На утро 11 ноября петицию подписали 349 человек. Цель — собрать 500 подписей.