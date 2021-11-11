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Четверг, 11 ноября, 2021
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Создана петиция с требованием прекратить давление на рязанцев, обратившихся к губернатору

7info

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«Прекратите давление на предпринимателей, записавших обращение по поводу антиковидных мер» — петиция с таким название появилась на сайте change.org.

Напомним, группа рестораторов Рязани записала видеообращение к губернатору Николаю Любимову с просьбой разобраться с введёнными из-за коронавируса запретами. В частности, они просили разрешить работу кафе и ресторанов для посетителей с QR-кодом по вечерам.

буквально на следующий день появилась информация о том, что случившемся заинтересовалась полиция. Правоохранители проверяют, не нарушили ли предприниматели законодательство о митингах и массовых собраниях.

На утро 11 ноября петицию подписали 349 человек. Цель — собрать 500 подписей.

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