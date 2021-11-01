Соседка рассказала подробности убийства двух девочек в Туве

В республике Тыва местная жительница рассказала, что происходило в ночь убийства двух девочек 9 и 14 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, в Кызыле возле жилого дома нашли тела тела двух сестёр с множественными травмами. К моменту обнаружения первая уже была мертва, вторая скончалась позднее в больнице. В убийстве подозревается их 23-летний родственник, который сбросил их с 8 этажа.

Соседка вспоминает, что проснулась от громкого звука, похожего на хлопок, после чего услышала крики.

“Когда узнала, что произошло, от ужаса чуть сама не умерла. Мы знали этих детей”, — сказала она.

По её словам, подозреваемого она раньше в доме не видела, а мать девочек почти не уделяла им времени для воспитания.

СК возбудил дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура республики следит за его расследованием.