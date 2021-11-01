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Вторник, 2 ноября, 2021
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Соседка рассказала подробности убийства двух девочек в Туве

Александр Ильин

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В республике Тыва местная жительница рассказала, что происходило в ночь убийства двух девочек 9 и 14 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». 

Напомним, в Кызыле возле жилого дома нашли тела тела двух сестёр с множественными травмами. К моменту обнаружения первая уже была мертва, вторая скончалась позднее в больнице. В убийстве подозревается их 23-летний родственник, который сбросил их с 8 этажа. 

Соседка вспоминает, что проснулась от громкого звука, похожего на хлопок, после чего услышала крики. 

 “Когда узнала, что произошло, от ужаса чуть сама не умерла. Мы знали этих детей”, — сказала она.

По её словам, подозреваемого она раньше в доме не видела, а мать девочек почти не уделяла им времени для воспитания.  

СК возбудил дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура республики следит за его расследованием.

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