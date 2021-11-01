Соседка рассказала подробности убийства двух девочек в Туве

В республике Тыва местная жительница рассказала, что происходило в ночь убийства двух девочек 9 и 14 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Напомним, в Кызыле возле жилого дома нашли тела тела двух сестёр с множественными травмами. К моменту обнаружения первая уже была мертва, вторая скончалась позднее в больнице. В убийстве подозревается их 23-летний родственник, который сбросил их с 8 этажа.
Соседка вспоминает, что проснулась от громкого звука, похожего на хлопок, после чего услышала крики.
По её словам, подозреваемого она раньше в доме не видела, а мать девочек почти не уделяла им времени для воспитания.
СК возбудил дело об убийстве двух малолетних. Прокуратура республики следит за его расследованием.