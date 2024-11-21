Собственник 28 земельных участков оплатил налог в 5,7 млн рублей

Житель Михайловского района задолжал налоговой более 5,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Установлено, что мужчина трудоустроен в трех компания, в его собственности находятся 28 земельных участков, 10 жилых и нежилых помещений, дорогостоящий автомобиль. Кроме того, в различных банках на его имя открыты десять счетов.

Приставы заблокировали должнику любые регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества и наложили арест на денежные средства в банках. После предпринятых мер мужчина погасил всю сумму налога с набежавшими пенями.