Шум в ушах может сигнализировать о серьезных заболеваниях, предупреждает врач

Шум в ушах может быть симптомом таких серьезных заболеваний, как гипертония, остеохондроз, черепно-мозговая травма или атеросклероз, сообщил заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что этот симптом также может указывать на наличие доброкачественных новообразований.

По словам Мусаева, причины шума в ушах могут включать шейный остеохондроз, болезнь Меньера, отосклероз, евстахиит, атеросклероз, черепно-мозговые травмы, доброкачественные новообразования и осложнения лекарственной терапии. У многих пациентов звон в ушах начинается спустя 10–14 дней после начала лечения тяжелых бактериальных инфекций, добавил он.

Врач также отметил, что шум в ушах часто встречается при возрастных изменениях. Согласно статистике, около 25% людей старше 60 лет периодически слышат посторонние звуки, а к 70 годам этот показатель увеличивается до 35%. Кроме того, шум в ушах может возникать при акустических травмах, подчеркнул Мусаев.