Сгоревший в Рязани деревянный дом с 2019 года находится под арестом

В Рязани сегодня, 21 января, на улице Право-Лыбедская сгорел старый деревянный дом №36. Оказалось, что здание с 2019 года находится под арестом.

Здание долгое время стояло в плачевном состоянии. «Рязанские новости» пишут, что 27 января 2020 года в адрес собственника дома Александра Мороза было направлено обращение с просьбой в кратчайшие сроки осуществить снос дома 36 по улице Право-Лыбедская.

При подготовке уведомления выяснилось, что на здание в сентябре 2019 года был наложен арест. Указанное ограничение не предполагает какие-либо действия с арестованным имуществом. Из чего следует, что снос постройки возможен только после снятия указанного ограничения.

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Александр Мороз вместе со своим отцом, генеральным директором завода «Красное знамя», проходит фигурантом по делу о хищении 400 миллионов рублей.

Напомним, сообщение о возгорании дома поступило в 04:48. На место происшествия выезжали 6 единиц спецтехники, 20 сотрудников МЧС.