Понедельник, 3 июня, 2024

Самозанятые жители Рязанской области, выращивающие картофель и овощи на продажу, смогут получить субсидии

Автор: Кристина Аманн

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Фото: www.ryazagro.ru/

На сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Рязанской области появилась информация, что самозанятые жители региона, которые в этом году выращивают на продажу картофель и овощи на продажу, смогут получить субсидии в качестве компенсации части затрат на производство и реализацию продукции. На эту меру поддержки выделили 4,6 миллионов рублей.

Но для получения субсидии существует ряд условий, такие как ведение производственной деятельности не менее чем в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления субсидии. Также самозанятый должен быть зарегистрирован в ГИИС «Электронный бюджет» с использованием электронных подписей.

Подавать документы можно будет в четвертом квартале этого года. Порядок получения субсидии опубликуют на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в этом разделе.

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