С начала навигации Касимов посетили 13 круизных теплоходов

С начала навигации Касимов принял 13 круизных теплоходов, сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.
Бахилов привёл статистические данные:
2022 год — 46 рейсов.
2023 год — 56 рейсов.
2024 год — запланирован 71 рейс.
С начала навигации Касимов принял 13 круизных теплоходов, сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.
Бахилов привёл статистические данные:
2022 год — 46 рейсов.
2023 год — 56 рейсов.
2024 год — запланирован 71 рейс.
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