Пятница, 31 мая, 2024

С начала навигации Касимов посетили 13 круизных теплоходов

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: страница Ивана Бахилова ВК

С начала навигации Касимов принял 13 круизных теплоходов, сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.

— Интерес к нашему городу растет, с каждым годом количество рейсов теплоходов возрастает, — отметил мэр.

Бахилов привёл статистические данные:

2022 год — 46 рейсов.

2023 год — 56 рейсов.

2024 год — запланирован 71 рейс.

— Гости города с удовольствием знакомятся с ним, говорят о желании вернутся, чтобы подробно узнать о его истории, архитектуре и интересных местах мещерского края, — отметил глава администрации Касимова.

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