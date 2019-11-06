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Жители Скопинского района обратились к главе администрации за помощью

Глава администрации Скопинского района Александр Боков провёл личный приём граждан, пришедших для разрешения не только своих, но и общественно значимых проблем.

Александр Иванович внимательно выслушал жителей, пришедших с вопросами, касающимися строительства дороги в Вослебовском сельском поселении, уличного освещения в селе Корневое, помощи в приобретении спортивного инвентаря и проведения ремонта квартиры.

Боков разъяснил заявителям возможные пути их разрешения. По результатам рассмотрения отдельных заявлений глава администрации дал распоряжения своим заместителям.

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