Водитель рязанского троллейбуса через суд получил компенсацию морального вреда

В Рязанском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение Советского районного суда города по иску гражданина к МУП «УРТ» о признании незаконным приказа о восстановлении на работе, признании недействительными записей в трудовой книжке и взыскании морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Районный суд установил, что истец работал на предприятии с 25 января 1990 года, с 1 марта 2018 года – в должности водителя троллейбуса. В апреле того же года мужчину уволили за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин. По решению районного суда, мужчину восстановили и обеспечили допуск к работе.

Работодатель ознакомил истца с приказом, однако тот так и не вышел на работу. Водитель решил, что приказ о восстановлении был незаконным из-за несоблюдения необходимых процедур.

Работодатель отметил, что водитель может не выходить на работу только по уважительной причине – при предъявлении листка нетрудоспособности. В феврале работодатель издал приказ о привлечении у дисциплинарной отнесенности за прогулы с 15 ноября 2018 года по 31 января 2019.

Районный суд рассмотрел дело и пришёл к выводу, что работодатель нарушил права истца: неправильно внёс соответствующие записи в трудовую книжку. По решению суда, истцу полагалась моральная компенсация в размере 5 000 рублей. При этом истец признал поведение работника недобросовестным – причин для пропуска работы у истца не было. Водитель с решением суда не согласился и подал апелляцию.

Рязанский областной суд, рассмотрев дело, решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.