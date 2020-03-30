Вице-губернатор Рязанской области перечислил половину зарплату в поддержку врачей

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Вице-губернатор Рязанской области перечислил половину зарплату в поддержку врачей

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Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков перевёл половину своей зарплаты в поддержку медработников региона. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Специальный счёт был открыт по инициативе губернатора Николая Любимова.

Поддержать сотрудников лечебных учреждений Рязанской области могут все желающие.

Банковские реквизиты:

Наименование организации – Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области (ОО АОЗ РО)
ИНН 6230023532
КПП 623001001
Р/счет 40703810702160000030
ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва
БИК 044525787
Корр.счет 30101810100000000787

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