Вице-губернатор Рязанской области перечислил половину зарплату в поддержку врачей

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков перевёл половину своей зарплаты в поддержку медработников региона. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Специальный счёт был открыт по инициативе губернатора Николая Любимова.
Поддержать сотрудников лечебных учреждений Рязанской области могут все желающие.
Банковские реквизиты:
Наименование организации – Общественная организация Ассоциация организаторов здравоохранения Рязанской области (ОО АОЗ РО)
ИНН 6230023532
КПП 623001001
Р/счет 40703810702160000030
ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва
БИК 044525787
Корр.счет 30101810100000000787