В Рязанской области действуют мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.



В частности, в некоторые фирмы звонят неустановленные люди и сообщают о проведении проверок пожарной безопасности. При этом они представляются именами действующих сотрудников МЧС. В разговорах мошенники сообщают, что за деньги готовы не обращать внимание на имеющиеся нарушения.



В МЧС напомнили, что о плановой проверке обязаны официально уведомить не позднее, чем за три рабочих дня, а о внеплановой не позднее суток до неё.



– Распоряжение о проведении проверки подписывается руководителем надзорного органа или его заместителем, – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.



В Рязани неизвестные, которые также представляются сотрудниками МЧС, проводят с жителями многоквартирных домов инструктажи, в ходе которых предлагают купить у них огнетушители и автономные пожарные извещатели, а за их правильную установку просят заплатить деньги. В ГУ МЧС России по Рязанской области напомнили, что сотрудники ведомства действительно проводят инструктажи, но не ведут какую-либо коммерческую деятельность.

