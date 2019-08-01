В рязанской колонии начали применять новый вид наказания

С 1 августа на базе исправительной колонии №7 УФСИН России по Рязанской области начал работу изолированный участок, функционирующий как исправительный центр с лимитом наполнения 50 мест. В нём будут применять новый вид уголовного наказания – принудительные работы. Он применяется как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса РФ, за совершение преступления небольшой и средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Возможный срок такого наказания – от двух месяцев до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, члены ОНК Николай Мальцев, Александр Дворцов и представители СМИ посетили здание исправительного центра: рабочие кабинеты сотрудников нового учреждения, жилые и подсобные помещения, комнату для приёма и приготовления пищи, оценили их оснащённость, а также работоспособность средств технического надзора и видеонаблюдения.



В настоящее время в УФИЦ находится 1 осуждённый к принудительным работам, а уже в течение недели его наполняемость составит 15 человек, в том числе тех, кому решением суда реальное лишение свободы было заменено на принудительные работы. Здесь будут содержаться жители Рязанской, Московской и иных областей России.



Начальник отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества УФСИН Денис Сырцов отметил, что новый тип учреждений для осуждённых без изоляции от общества не только позволит сэкономить бюджетные средства, но и сохранить социально полезные связи осуждённых.



Каждый попавший в исправительный центр обязан трудиться. Об этом говорит и само наказание – принудительные работы. Лица, которым назначен данный вид наказания, будут работать на предприятиях различных форм собственности. При этом учитываются такие факторы, как состояние здоровья и специальность. Причём по приговору в доход государства из их заработной платы будет удерживаться от 5 до 20 процентов. Также спецконтингент с разрешения руководства УФИЦ имеет право свободно перемещаться по населённому пункту, пользоваться магазинами и объектами бытового обслуживания, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры, а в определённых случаях проживать со своими семьями рядом с исправительным центром.



УФИЦ при ИК-7 – это первый шаг исполнения нового альтернативного вида наказания в регионе. В конце 2019 года в УИС области будет открыт Исправительный центр в Скопинском районе с лимитом наполнения 80 человек.

