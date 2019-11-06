В Рязани за неделю убрали несколько свалок

В Рязани продолжаются работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора. За неделю с 28 октября по 3 ноября префектура Советского района контролировала снос трёх разрушенных сараев на территории у д. 59 по ул. Урицкого. В результате было вывезено порядка 24 куб. м мусора. С территории за домом 45 по ул. Маяковского вывезли ещё 38 куб. м мусора.

Продолжаются работы по ликвидации свалок и в других районах города. Всего ликвидировано 5 несанкционированных свалок на ул. Лесная, д. 2 и д. 47, ул. Чехова, д. 2/29, ул. Ушинского (у пересечения с ул. Луговой), по проезду Белинского у д. 10.

По вопросам вывоза несанкционированных свалок следует обращаться в префектуры города (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00):