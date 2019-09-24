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В Рязани выбрали лучших работников сферы государственной молодёжной политики

В Рязанской области завершился региональный этап Всероссийского конкурса на звание лучшего работника сферы государственной молодёжной политики. Участие в нём приняли 12 человек: уполномоченные по работе с молодёжью органов исполнительной власти муниципальных образований области, руководители и специалисты подведомственных учреждений, организаций дополнительного образования.

Конкурс проводился по четырём номинациям. Ключевое условие для всех участников – подтвержденный стаж работы в сфере государственной молодежной политики не менее одного года. Участники прошли тестирование на проверку знаний, защитили свои презентации, выполнили задание на оценку деловых и личностных качеств.

Победителями стали: начальник отдела демографической и молодежной политики управления образования и молодежной политики администрации г. Скопина Регина Колядина, специалист по работе с молодежью управления образования и молодежной политики администрации Спасского района Алина Данилова, старший методист ГБУ РО «Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи» Айна Атаева и специалист по работе с молодежью РГУ имени С.А. Есенина Дарья Медведева. Все они представят Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса, который проводит Федеральное агентство по делам молодежи.

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