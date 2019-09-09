В Рязани обсудили вопросы профилактики девиантного поведения подростков

В понедельник, 9 сентября, ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» собрал педагогов-психологов Рязанской области. Участники методической встречи обсудили вопросы профилактики девиантного поведения подростков.

Директор ГКУ РО «ЦППМСП» Ольга Путинцева рассказала о приоритетных направлениях деятельности организации в 2019-2020 учебном году. Педагог ГКУ РО «ЦППМСП» Ольга Захарьящева сообщила итоги реализации модуля региональной программы по профилактике профессионального выгорания педагогов «Профессиональный ресурс». Опытом реализации этого модуля в Касимове поделилась педагог-психолог МБОУ ДО «ЦППМСП» О.А. Антипова.

О личном опыте взаимодействия с психологами рассказала мама ребёнка с ОВЗ.

Педагог-психолог Татьяна Симакова представила современный взгляд на природу девиантного поведения.

Педагог-психолог Елена Макаровская рассказала о проекте «Я родитель», направленном на образование родителей. Выпускающий редактор РИА «7 новостей» Ирина Бочарова отметила, что все материалы, опубликованные в рамках проекта, пользуются большой популярностью у читателей сайта и пользователей соцсетей. Также она представила ещё два проекта РИА «7 новостей», направленных на формирование активной жизненной позиции и организацию досуга подростков – цикле статей «Идём в театр» и проекте «МедиаКВН», который реализуется Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.