В Рязани начинает работать лагерь «Действуй с РДШ!»

5 ноября на базе детского оздоровительного центра «Солнечный» в пос. Солотча начнёт свою работу лагерь Ученического Самоуправления «Действуй с РДШ!»

В лагерной смене примут участие 80 активистов со всей Рязанской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Основная цель слёта – рассказать участникам о возможностях Российского движения школьников, выявить среди них лидеров и способствовать становлению ученического самоуправления.

В лагере актива, организатором которого является Рязанское региональное отделение РДШ, будет проводиться множество мастер-классов и тренингов, встреч с интересными людьми Также начнет работу Медиацентр РДШ и ребята, желающие проявить себя в информационно-медийной направлении РДШ, смогут войти в его состав.

Помимо этого, участники смены смогут за неделю лагерной смены прокачать свои лидерские качества и soft-skills, получат навыки слаженной командной работы и научатся принимать важные решения.