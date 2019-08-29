В конкурсе на должность главы администрации Рязани примут участие Елена Сорокина и Андрей Ильичев

В конкурсе на должность главы администрации Рязани примут участие и. о. мэра Рязани Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичёв. Такое решение приняла конкурсная комиссия во главе с первым зампредом правительства Рязанской области Анной Росляковой 29 августа.

Остальные 6 кандидатов не допущены к конкурсу из-за ошибок в заполнении документов. В частности, недопущенные кандидаты неправильно заполнили анкеты, не указали ряд сведений о себе, не предоставили полные и нотариально заверенные копии документов.

6 сентября состоится заседание комиссии, на котором кандидаты на должность представят свои программы. Победителя конкурса определит Рязанская городская Дума с учётом мнения комиссии.