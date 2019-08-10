С добрым утром! Обзор новостей за 9 августа

Что интересного произошло в Рязани и области в минувшую пятницу?

В Рязанском районе прокуратура обратилась в суд по поводу установленного вдоль реки Оки забора. Из-за металлического забора жители села Коростово не могли пользоваться пляжной зоной реки. Выяснилось, что забор самовольно поставил местный житель, чтобы ограничить проезд к воде автомобильного транспорта. Прокуратура обратилась в суд с иском об обязании демонтировать забор. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме.

В преддверии Дня физкультурника в администрации города Рязани прошёл торжественный приём в честь работников сферы физической культуры Рязани. Более 50 спортсменов, тренеров, работников детско-юношеских спортивных школ города, учителей физической культуры в школах и преподавателей в вузах, ветеранов спорта получили заслуженные награды.

С 13 августа на улице Полевой в Рязани запретят остановку и парковку транспорта. Оставлять автомобили будет запрещено на правой стороне ул. Полевой на участке от ул. Интернациональной до дома №39. Это необходимо для беспрепятственного встречного разъезда автомобилей.

Рязанское озеро Дикая утка получило природозащитный статус. Федеральное агентство водных ресурсов внесло озеро в государственный водный реестр. Теперь озеро официально признано водоёмом, принадлежащим к бассейнам притоков Оки до впадения в реку Мокшу.

В 2019 году в Рязанской области откроется 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал в ходе рабочей поездки по районам области. Глава региона посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Пальные Рыбновского района, пообщался с фельдшерами и пациентами, осмотрел новое диагностическое оборудование.

На площадке перед ТЦ «Барс на Московском» открылся новый кинотеатр под открытым небом. Организатором первого 4G-кинотеатра в Рязани выступило региональное отделение компании Tele2. Этот федеральный проект уже действует во многих городах России, а теперь появился и в нашем городе.

Каждый день в расписании фильмы на любой вкус: комедии, боевики, триллеры, мелодрамы и, конечно же, мультфильмы. Каждый сможет выбрать фильм по душе — начиная с «Голодных Игр» и «Пассажира», и заканчивая «Хатико» и «Джейн Эйр». Все фильмы транслируются на высокой скорости 4G Tele2. Шатёр, внутри которого будут проходить кинопоказы, защищает от ветра и дождя, оборудован мягкими пуфами и скамейками.

На улице Почтовой прошел праздник «Рязань – город спортивный». Его приурочили к всероссийскому Дню физкультурника, который в этом году отмечается в 80-й раз. Праздник начался традиционным парадом спортсменов, а на главной сцене прошло награждение ветеранов спорта. Награды вручили министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов и начальник управления по физкультуре и массовому спорту администрации города Марина Кащеева.

Для гостей праздника работало более 20 различных спортивных площадок. Рязанцы смогли попробовать свои силы в стритболе, мини-футболе, воркауте, дартсе и других видах спорта. Интересно, что впервые работали площадки по йоге и воздушной силовой атлетике, а также новшеством стал забег в рамках проекта «Бежим круглый год».

По традиции РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор культурных, развлекательных и спортивных мероприятий на выходные. Рязанцев и гостей города ждут VIII историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни» в Шиловском районе Рязанской области, лётное шоу «Авиамикс» на полигоне в Дубровичах, праздник, посвящённый Дню физкультурника, творческий вечер памяти Вилли Мельникова «Рязанимация-2» в «Фотодоме» на Почтовой, арт-субботник «Квартирник на бульваре» на Лыбедском бульваре, фестиваль «Рязань мастеровая» в Лесопарке, концерт «Спорт и мы» в ЦПКиО и многое другое.