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В Рязани появился первый 4G-кинотеатр под открытым небом

В пятницу, 9 августа, на площадке перед ТЦ «Барс на Московском» открылся новый кинотеатр под открытым небом. Организатором первого 4G-кинотеатра в Рязани выступило региональное отделение компании Tele2.

Этот федеральный проект уже действует во многих городах России, а теперь появился и в нашем городе.

Каждый день в расписании фильмы на любой вкус: комедии, боевики, триллеры, мелодрамы и, конечно же, мультфильмы. Каждый сможет выбрать фильм по душе — начиная с «Голодных Игр» и «Пассажира», и заканчивая «Хатико» и «Джейн Эйр». Все фильмы транслируются на высокой скорости 4G Tele2. Шатёр, внутри которого будут проходить кинопоказы, защищает от ветра и дождя, оборудован мягкими пуфами и скамейками.

«трансляция работает полностью на мобильной сети через нашу 4G-технологию, — отметила Директор рязанского филиала Tele2 Ирина тараканова. — наша мобильная сеть позволяет работать даже с таким разрешением».

Жители города смогут смотреть кино под открытым небом с 9 по 31 августа. Вход свободный. Уже сегодня рязанцы посмотрели два фильма — «Счастье — это…» и «Братья Систерс».

Расписание сеансов можно найти на сайте https://kino.tele2.ru/ryazan.

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