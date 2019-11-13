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Рязанские школьники посетили выставку «Образование и карьера»

Во вторник, 13 ноября, в Рязанском технопарке состоялось открытие традиционной выставки «Образование и карьера».

Главной целью мероприятия является повышение привлекательности программ среднего профессионального образования по подготовке специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

— Сегодня мы с вами участвуем в двенадцатой выставке «Образование и карьера». Проходит она в новом формате. На площадке представлены не только Рязанские колледжи, но и присутствует более 50 работодателей, которые тоже готовы помочь ребятам прочертить правильную профессиональную траекторию в будущее, — поделился зампред правительства Рязанской области Роман Петряев.

На выставке представлено 14 учебных заведений, а также специальная площадка, организованная Кванториумом «Дружба».

В ходе мероприятия школьников ждут мастер-классы и профориентационные тестирования.

Кроме того, состоится семинар, где работники образовательных организаций обсудят актуальные вопросы в сфере образования.

Выставка является областной. Кроме Рязани, она также проходит в Касимове, Сасове и Скопине.

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