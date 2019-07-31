В Рязани продолжается череда бесплатных концертов джазовой музыки

В среду, 31 июля, в Муниципальном культурном центре Рязани прошел концерт «От джаза до блюза». Его организовали в рамках проекта «Летние дни джаза».

Несколько десятков зрителей пришли в этот вечер насладиться хорошей музыкой. На сцене для них выступили группа Feelin’s Геннадия Филина, юные вокалисты из детского музыкального театра «Созвездие добра», участники проекта «Manouche Club», а также гости из Коломны – Сергей Терёшин и группа «Блюз-контакт».

Как рассказал Геннадий Филин, концерт прошел в новом формате. Музыканты исполнили известные хиты из репертуара разных артистов от джаза до блюза.

Напомним, что «Летние дни джаза» в Рязани проходят уже в третий раз. Вход на концерты бесплатный.

С полной программой фестиваля вы можете ознакомиться на нашем сайте.

