Ремонт улицы Прижелезнодорожной в Рязани обойдётся в 40 млн рублей

На ремонт улицы Прижелезнодорожной в Рязани выделено 40 млн рублей. Работы запланированы на 2020 год. Об этом глава администрации Елена Сорокина рассказала во время выездного совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаилом Прониным.

Сорокина и Пронин обсудили ремонт магистрали, на состояние которой регулярно жалуются представители бизнес-сообщества.

Как сообщает сайт администрации города, в Рязани будут организованы общественные обсуждения проекта, на которые пригласят предпринимателей.