На главную Органы власти Администрация Ремонт улицы Прижелезнодорожной в Рязани обойдётся в 40 млн рублей
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

Ремонт улицы Прижелезнодорожной в Рязани обойдётся в 40 млн рублей

На ремонт улицы Прижелезнодорожной в Рязани выделено 40 млн рублей. Работы запланированы на 2020 год. Об этом глава администрации Елена Сорокина рассказала во время выездного совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаилом Прониным.

Сорокина и Пронин обсудили ремонт магистрали, на состояние которой регулярно жалуются представители бизнес-сообщества.

Как сообщает сайт администрации города, в Рязани будут организованы общественные обсуждения проекта, на которые пригласят предпринимателей.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»