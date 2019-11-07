Как наощупь определить номинал банкнот

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй.

История 124. Тайные знаки: как наощупь определить номинал

Имя дизайнера Мака Фунамидзу известно многим. Японец постоянно придумывает все новые концепты: ультратонкий ноутбук, дополнительная цифровая клавиатура, необычное зарядное устройство. Обычно сфера его интересов очерчена IT-технологиями. Но муза дизайнера-футуриста периодически заводит и в другие области. Например, проектировщик предложил сборные монеты. По его задумке один доллар нужно в прямом смысле делить на части: две по 50 центов или четыре по 25. Это позволит интуитивно понимать номинал и слабовидящим, и малограмотным.

Идея давать подсказки различным слоям населения появилась не сегодня. Например, в России на пятаке 1724 года рядом с надписью «5 копеек» были выбиты 5 точек. Это позволяло безграмотным крестьянам определять, что за монета оказалась в руках.

Современные банкноты также помогают определить номинал: на каждой российской купюре есть специальные метки для слабовидящих. Особый рельеф – у надписей и символов, которые можно найти в левой части на лицевой стороне банкноты. Кстати, точка обозначает единицу, две точки – пятерку, тире – это ноль, а их число зависит от номинала.