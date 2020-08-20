В Рязанской области коронавирусом заразились 573 ребёнка

С начала пандемии коронавирусом в Рязанской области заразились в общей сложности 573 ребёнка. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По состоянию на 11 часов 20 августа в Рязани и области выявлено 6 тыс 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На подтверждении в Минздраве находятся ещё 25 положительных тестов на COVID-19.

Самая многочисленная возрастная группа заражённых – от 46 до 64 лет. В ней насчитывается 2 тыс 745 человек. На втором месте по числу случаев коронавируса возрастная группа от 18 до 45 лет – 2 тыс 182 человека.

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В возрасте от 65 до 80 лет 1090 заболевших, 265 заражённых старше 80 лет.