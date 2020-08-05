В Рязани готовится к открытию новая школа на 1100 мест

Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает контролировать строительство школы на 1100 мест ан улице Братиславской. Во вторник, 4 августа, она посетила учебное заведение.

Как отметила Елена Сорокина на своей странице на Фейсбуке, из-за коронавируса строительство ведется с отставанием от графика. Пока не готовы к сдаче актовый зал и прилегающая к школе территория. Работы на пищеблоке уже подходят к завершению. Остальные помещения полностью готовы к началу учебного года.

Глава администрации Рязани снова указала подрядчику на необходимость сдачи объекта в срок, так как 1 сентября, несмотря ни на что, школа должна начать работу.

– Ежедневный контроль за ходом строительства будет продолжен вплоть до завершения всех работ и ввода новой школы в эксплуатацию, – подчеркнула Елена Сорокина.