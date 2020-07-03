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В массовом ДТП с четырьмя машинами под Рязанью погибла 19-летняя девушка

7info
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В массовом ДТП под Рязанью погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в пятницу, 3 июля, в 14.35 на 174-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Рыбновском районе. 19-летний житель рязани, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2115, не справился с управлением и столкнулся сначала с микроавтобусом Volkswagen Caravelle, а затем с автомобилями Toyota и Volvo.

В результате ДТП получила травмы и скончалась на месте 19-летняя пассажирка «пятнадцатой». Водитель этого автомобиля, а также 54-летний водитель Volvo и 54-летняя пассажирка Volkswagen Caravelle получили травмы. Они госпитализированы. 

По факту аварии проводится проверка.

Видео с места ДТП можно увидеть здесь

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